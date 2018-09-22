سفيرنا بالمكسيك يبحث التعاون مع مسؤول بالغرف الصناعية لأميركا اللاتينية

المصدر: المكسيك - وام

عقد أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية، اجتماعاً بمقر السفارة مع أرنولفو فالديفيا ماتشوكا نائب رئيس كونفيدرالية الغرف الصناعية لأميركا اللاتينية.

تناول اللقاء سُبل استقطاب الشركات المكسيكية للاستثمار في السوق الإماراتية من خلال أجندة تعاون تشمل جميع الغرف الصناعية التي تنتمي إلى هذه الكونفيدرالية لتبادل المعلومات والدراسات المتعلقة ببيئة التعاون والاستثمار المتاحة، والعوامل المتوفّرة للمضي قدماً في مشاريع استثمارية وتنظيم بعثات تجارية من رجال الأعمال والغرف التجارية من الدولتين، وغيرها من الجوانب ذات الصلة.

وتم تأكيد أهمية تحديد أجندة ثنائية تتضمن سلسلة من اللقاءات التي من شأنها أن تُسهم في تنفيذ الأفكار التي تناولها اللقاء.