شرطة دبي تشارك في معرض «زوروا الإمارات»

المصدر: أوسلو - وام

تشارك القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في إدارة الشرطة السياحية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في المعرض الترويجي الذي تنظمه وزارة الاقتصاد تحت شعار «زوروا الإمارات» في ثلاث مدن إسكندنافية؛ هي استوكهولم وأوسلو وكوبنهاغن خلال الفترة من 16 إلى 22 سبتمبر الجاري.

ويشهد المعرض السياحي المتنقل مشاركة الدوائر والهيئات السياحية في مختلف إمارات الدولة، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية المحلية المعنية بالقطاع السياحي، ومجموعة من مؤسسات وشركات السياحة والطيران والفنادق ومكاتب السفر والعطلات في الدولة.

ويتضمن المعرض عدداً من الأنشطة والفعاليات الرامية إلى إبراز مواطن الجذب السياحي، والتعريف بالمعالم والخدمات والمرافق التي يقدمها القطاع السياحي الوطني في مختلف إمارات الدولة. في هذا الصدد، قدم وفد شرطة دبي إلى زوار المعرض في مملكة النرويج شرحاً حول دور الشرطة السياحية والخدمات التي تقدمها لهم منذ لحظة وصولهم إلى المنافذ والمطارات حتى مغادرتهم أراضيها بسلام.

وزار المعرض عبدالله خلفان مطر سعيد الرميثي سفير الدولة لدى مملكة النرويج، واستمع إلى شرح من الملازم أول أحمد أهلي والملازم عبدالله البناي حول الخدمات التي يقدمها مركز الشرطة الذكي SPS والخدمات التي تقدمها الشرطة السياحية لزوار وسياح دبي.

وفي الختام، تسلّم السفير درعاً تذكارية بحضور عبدالله صالح الحمادي مدير البرنامج الوطني للسياحة، وأحمد جاسم الريس من وزارة الاقتصاد، ويوسف عبد الله الحيايي سكرتير أول رئيس قسم الشؤون المالية والإدارية والقنصلية وخدمات المواطنين. وأعرب عن خالص شكره للخدمات الحضارية التي تقدمها شرطة دبي، وما توفره الشرطة السياحية من خدمات تسعد السياح.