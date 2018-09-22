كهرباء دبي تبحث تعزيز التعاون مع «إس. إيه. بي»

المصدر: دبي - البيان

بحث سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي خلال استقباله وفداً من شركة «إس. إيه. بي» (SAP) العالمية المتخصصة بالبرمجيات سبل توسيع آفاق التعاون من خلال المبادرات والبرامج والمشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة لدى الهيئة.

حيث شملت المحادثات بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجالات مراكز البيانات والشبكات السحابية وخدمات الاستضافة ونظم المعلومات.

حلول

وأطلع الطاير وفد شركة «إس. إيه. بي» على آخر الخدمات والحلول التي تقدمها في مجال التحول الرقمي والحوسبة السحابية.

وأعرب الوفد الزائر الذي ضم روبرت إنسلين عضو مجلس الإدارة ورئيس الحوسبة السحابية حول العالم وجرجي عبود النائب الأول للرئيس لمنطقة جنوب الشرق الأوسط ومحمد سامي المدير الإقليمي لقطاع الطاقة والمؤسسات الخدماتية عن تقديره لإنجازات الهيئة الرائدة مبدياً اهتمامه بالمشاركة بمشروعاتها.

حضر اللقاء المهندس مروان بن حيدر النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة.

من جهته، أطلع وفد شركة «إس. إيه. بي» الطاير على آخر الخدمات والحلول التي تقدمها في مجال التحول الرقمي والحوسبة السحابية. وقد أعرب الوفد عن تقديره الكبير لإنجازات الهيئة الرائدة مبدياً اهتمامه بالمشاركة بمشروعاتها.