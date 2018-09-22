خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيسي مالطا وأرمينيا بذكرى الاستقلال

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة إلى كل من الرئيسة ماري لويز كوليرو رئيسة جمهورية مالطا، والرئيس أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا، وكولفيل ينغ حاكم عام بليز، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلادهم.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة إلى الرئيسة ماري لويز كوليرو، والرئيس أرمين سركيسيا، وكولفيل ينغ.