«إيمتيك مينا» يستعرض أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار

المصدر: دبي - البيان

تستضيف دبي غداً فعاليات مؤتمر «إيمتيك مينا» للتقنيات الناشئة للمرة الأولى بالمنطقة، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل ومؤسسة هيكل ميديا، ويشهد المؤتمر -الذي يستمر يومين- مشاركة مجموعة متنوعة من كبار الباحثين والخبراء التقنيين في مختلف مجالات التقنيات الناشئة؛ لتسليط الضوء على أبرز ما توصل إليه العلم في قطاعات الذكاء الاصطناعي، وتحوّل الطاقة والحكومات الذكية ومنظومة الابتكار. وتركز محاور المؤتمر على ثلاثة مواضيع رئيسية؛ هي أمن المعلومات والذكاء الاصطناعي وحكومات المستقبل، وتتناول مواضيع غاية في الأهمية؛ تتضمن التقنيات المستقبلية لتوليد وتخزين الطاقة، وتصميم وإدارة المدن الذكية وتطبيقات تقنيات النانو.

ابتكارات

وأكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أهمية هذه الأحداث الدولية التي تستضيفها دبي من أجل تعزيز المعرفة العلمية، واستقطاب أحدث الابتكارات المتطورة، وتوفير الفرصة للشباب للاستفادة من فرصة التواصل والتفاعل مع الخبرات العالمية؛ لتعزيز مهاراتهم في مجال التقنيات الناشئة.

من جهته، أوضح الدكتور أنس طويلة المدير التنفيذي لمؤتمر إيمتيك مينا في شركة هيكل ميديا الناشر الإقليمي لمنصة إم آي تي تكنولوجي ريفيو العربية، أن المؤتمر يهدف إلى تقديم تصوّر معاصر لأحدث التقنيات الناشئة التي سيكون لها عظيم الأثر في مستقبل مجتمعاتنا وعالمنا. وتستضيف دبي المؤتمر العالمي الذي يقام سنوياً في عدة عواصم عالمية للتقنية والأعمال للمرة الأولى على الإطلاق في المنطقة.

تكريم

وسيتم خلال المؤتمر الكشف عن قائمة المبتكرين الشباب دون سن الـ 35 التي أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن فتح باب الترشح فيها.