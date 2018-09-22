سالم بن عبدالرحمن القاسمي يحضر أفراح الزعابي والشحي

المصدر: رأس الخيمة - وام

حضر الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، حفل الاستقبال الذي أقيم في قاعة خليفة برأس الخيمة؛ بمناسبة زفاف يوسف عبيد بن شكر الزعابي إلى كريمة محمد حسن حمبوص الشحي.

كما حضر الحفل الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك والموانئ برأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي، والشيخ فيصل بن سعود بن خالد القاسمي، إلى جانب عدد من رؤساء الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء. وتخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة.