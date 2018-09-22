«الإمارات لرعاية الموهوبين» تناقش برامجها المستقبلية

المصدر: دبي - وام

ناقشت جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين خلال اجتماعها برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس الجمعية، آلية تنفيذ استراتيجيتها وبرامجها المستقبلية.

ووجه رئيس الجمعية بالاهتمام بالطلبة الذين فازوا في الدورات السابقة لاختبارات الذكاء ومتابعتهم ودعم قدراتهم الإبداعية والمراحل التعليمية التي قطعوها.

واستعرض الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال أهمها تقرير حول المراحل التي قطعها برنامج «المبرمج المواطن» وهي المبادرة التي أطلقتها الجمعية بالتعاون مع «جامعة حمدان بن محمد الذكية» وترعاها تعاونية الاتحاد.

كما اطلع المجتمعون على الدورات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي وعدد الطلبة والطالبات الذين انتسبوا فيها ومقترح للخطة المقبلة للبرنامج ومراحلها الزمنية وأهم التخصصات التي تشتمل عليها وتطلعاتها المستقبلية وموعد الدورة المقبلة لاختبارات الذكاء والاستعدادات الجارية للدورة العاشرة لجائزة الإمارات للعلماء الشباب 2019.

استراتيجية

وناقش الاجتماع آلية تنفيذ استراتيجية جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، وأهم الخطط والبرامج التي تتضمنها الاستراتيجية، والتي تواكب التطلعات المستقبلية للجمعية في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتتوافق مع الأهداف العامة للدولة في هذا المجال.

حضر الاجتماع الدكتور منصور العور نائب رئيس الجمعية، ومنيرة صفر أمين السر العام، والدكتور سيف الجابري، والدكتور شافع النيادي، وفاطمة الدربي، والمقدم زيد الصابوني المستشار الإعلامي للجمعية، والدكتورة مناهل ثابت المستشارة العلمية لجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين.