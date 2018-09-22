بحث التعاون المالي بين شرطة دبي ومواصلات الإمارات

المصدر: دبي - البيان

استقبلت الإدارة العامة للمالية في شرطة دبي، وفداً من مواصلات الإمارات، ضمن زيارة تهدف إلى الاطلاع على أفضل الممارسات والأنظمة المالية والخدمات والتطبيقات المعمول بها في شرطة دبي في مجال الموازنة الرأسمالية، والموازنة التشغيلية، والتكاليف والحسابات والاستثمارات والودائع، إضافة إلى عقد المقارنات المرجعية في إدارة الحسابات بين الجانبين.

ورحب ماجد عبد الله العقيلي، مدير إدارة الموازنة والحسابات، بالوفد الضيف، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد كافة جسور التواصل مع مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية داخل وخارج الدولة بهدف نقل المعارف وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع تلك الجهات، والاستفادة من عقد المقارنات المرجعية، وتعميم التجارب الناجحة مع تلك الجهات بهدف المصلحة العامة.

نتائج مثمرة

وأشار العقيلي خلال الاجتماع إلى أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات التنسيقية لما لها من نتائج مثمرة تنعكس وتصب في مصلحة العمل المشترك، كما أنها تعتبر إحدى أهم القنوات التي تنتهجها تلك الدوائر لتقريب وجهات النظر والعمل كفريق واحد لتحقيق المصلحة العامة، مشيراً إلى أن الشراكة والتعاون في دبي أصبحا مثالاً يحتذى به، ليس على الصعيد المحلي أو الإقليمي فحسب، بل على الصعيد الدولي أيضاً، وذلك بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة.

وأوضح العقيلي أن الإدارة العامة للمالية، هي إحدى الإدارات العامة المساندة ضمن الهيكل التنظيمي لشرطة دبي، وتتلخص رؤيتها في أن تكون متميزة في إدارة التطبيقات والخدمات المالية وفقاً لأعلى المواصفات العالمية، وتقديم الخدمات المالية التي تتصف بالكفاءة والمرونة وتتميز بالسرعة والدقة باستخدام أحدث وسائل التقنية للحصول على رضا المتعاملين والشركاء.

من جانبه أثنى الوفد الضيف على تجربة شرطة دبي المتميزة في مختلف المجالات الإدارية والمالية، التي باتت محط أنظار العديد من المؤسسات الأمنية العاملة في نفس المجال.