النعيمي يستعرض خبرات الإمارات بإدارة الموانئ مع وزير تجارة إيرلندا

المصدر: دبلن - وام

التقى معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، والوفد المرافق له على هامش زيارته لجمهورية أيرلندا، بات برين وزير الدولة للتجارة والتوظيف والأعمال وسوق الاتحاد الأوروبي الرقمية الموحدة وحماية البيانات، في مقر الوزارة بالعاصمة الأيرلندية دبلن.

حضور

حضر اللقاء سلطان محمد ماجد العلي سفير الدولة لدى جمهورية أيرلندا، وأيمن السكاوي الملحق التجاري بسفارة أيرلندا، ومبعوثون من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان وجمهورية مصر.

خبرات

واستعرض معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي الخبرات البحرية بدولة الإمارات في إدارة الموانئ العالمية وسبل تبادل المعرفة وتطوير الصناعة البحرية في الموانئ من خلال الاستفادة من الجانب التعليمي والتكنولوجي في الجامعات البحرية المتخصصة، مؤكداً أهمية الاستفادة من التعليم والتدريب.

من جهته أشاد بات برين بالمستوى العالي والخبرات الكبيرة في القطاع البحري بدولة الإمارات.