2500 مختص يشاركون في المؤتمر العالمي لجراحة السمنة بدبي الأربعاء المقبل

المصدر: دبي - وام

تنظم شعبة الإمارات لجراحة السمنة في جمعية الإمارات الطبية الأربعاء المقبل المؤتمر العالمي لجراحة السمنة ولأول مرة على مستوى الشرق الأوسط بمشاركة 2500 من الأطباء المختصين بجراحة السمنة من 85 دولة وذلك في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض.

وقال الدكتور علي خماس رئيس شعبة الإمارات لجراحة السمنة إن عدد الأوراق والأبحاث العلمية التي تقدمت للمشاركة سجلت رقماً قياسياً في تاريخ المؤتمر الذي يقام سنوياً، حيث وصل عددها إلى 1233 تم قبول 1029 منها، لافتاً إلى أن 25% من المتحدثين في المؤتمر و75% من المشرفين على ورش العمل التدريبية هم من دولة الإمارات والمنطقة العربية لإطلاع المشاركين على آليات التعامل مع السمنة جراحياً في المنطقة التي يتم فيها إجراء أكثر من 50 ألف عملية على مستوى دول الخليج العربي سنوياً.

وأوضح أن جزءاً من المعرض المصاحب للمؤتمر سيتم فيه تدريب الأطباء الجدد في هذا المجال على نظام المحاكاة البصرية بإشراف خبراء عالميين، مشيراً إلى أن السمنة تعد من أكبر تحديات الصحة العامة، حيث توقعت منظمة الصحة العالمية عام 2015 أن تصل نسبتها بين الإناث 35% ولدى الذكور 40% في المنطقة.