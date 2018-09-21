منال بنت محمد : علاقاتنا بالسعودية تاريخية وتجمعنا رؤية مشتركة

المصدر: وام

ينظم نادي دبي للسيدات في 23 سبتمبر عددا من الفعاليات المميزة للشقيقات من المملكة العربية السعودية ولزائرات وعضوات النادي احتفالا باليوم الوطني الـ 88 للمملكة وذلك في إطار احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المناسبة العزيزة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوطن العربي بصفة عامة لما للمملكة من مكانة خاصة في عقل ووجدان كل عربي.

وقدمت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة رئيسة نادي دبي للسيدات بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني للقيادة الحكيمة في المملكة العربية السعودية وللشعب السعودي الشقيق ..متمنية للمملكة وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار.

وقالت سموها " يسعدنا مشاركة أشقائنا في المملكة هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا فهي مناسبة خاصة جدا لنا في دولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء العلاقات الممتدة الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ وفي ضوء الرؤية المشتركة والهدف الواحد لقيادتي البلدين وهو توفير الحياة الكريمة للشعبين الإماراتي والسعودي ونهضة الأمة العربية بصفة عامة" ..مؤكدة سموها أن العلاقات بين الإمارات والسعودية نموذج عربي رائد للعمل المشترك الذي يحقق طموحات الشعوب في التنمية والازدهار.

وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم "انه من دواعي سرورنا أن نرحب بضيفاتنا من المملكة لقضاء هذه العطلة بنادي دبي للسيدات كما نرحب بالعضوات والزائرات من كافة الجنسيات لمشاركتنا الاحتفال بهذه المناسبة عبر فعاليات مميزة تعكس عمق العلاقات بين البلدين" ..مؤكدة سموها حرص النادي على أن يكون وجهة مفضلة للمرأة التي تنشد الصحة والسعادة من خلال ممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية والصحية والاجتماعية تماشيا مع البرنامج الوطني للسعادة كما نؤكد التزامنا بدعم سيدات ورائدات الأعمال في الدولة ورفع نسبة مشاركتهن في الحياة الاقتصادية تحقيقا لأهدافنا الوطنية".

من جانبها قالت لمياء عبدالعزيز خان مدير نادي دبي للسيدات إن احتفالات النادي بهذه المناسبة تشتمل على تنظيم يوم مفتوح للشقيقات من المملكة العربية السعودية مقيمات وزائرات يتيح لهن الدخول المجاني للنادي بما في ذلك استخدام الشاطئ الوحيد في دبي الخاص بالسيدات وأحواض السباحة والملاعب الرياضية والانضمام لحصص اللياقة البدنية وخصم بنسبة 35 بالمائه على كافة أنواع العضوية والتي تشمل العضوية السنوية وعضوية الـ 6 أشهر والـ 3 أشهر وكذلك خصم بنفس النسبة على العلاجات المتوفرة بمنتجع الأصالة الصحي بالنادي.

وأضافت خان ان العروض والفعاليات الترويجية المقدمة احتفاء بهذه المناسبة وتقديرا للشعب السعودي الشقيق تشمل أيضا إقامة معرض مجاني لسيدات ورائدات الأعمال السعوديات المقيمات في الدولة يوفر لهن العديد من المزايا التي تمكنهن من تسويق منتجاتهن وخدماتهن والوصول بها إلى أكبر شريحة من المستهلكين داخل وخارج الدولة حيث يعد منصة متكاملة للتعارف والتواصل فيما بينهن وتبادل المعرفة والخبرات مع كافة السيدات اللواتي يمارسن العمل التجاري في الامارات والترويج لمنتجاتهن المتنوعة أمام زائرات وعضوات النادي وبناء شبكة من العلاقات مع العملاء بما في ذلك السيدات والفتيات اللواتي تضمهن قاعدتي بيانات نادي دبي للسيدات ومؤسسة دبي للمرأة ما يسهم في توسع أعمال رائدات الأعمال.