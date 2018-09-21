عبدالله الكندي رئيساً تنفيذياً للعمليات في مواصلات الإمارات

المصدر: دبي ـــ البيان

اعتمد مجلس إدارة مواصلات الإمارات برئاسة معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، تعيين عبدالله محمد الكندي رئيساً تنفيذياً للعمليات، ضمن الهيكل الوظيفي لمواصلات الإمارات.

وإلحاقاً لاعتماد مجلس الإدارة، فقد أصدر محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات، قراراً بذلك ابتداءً من الأول من أغسطس لعام 2018.

ووفقاً للقرار، فإن الرئيس التنفيذي للعمليات يتولى تنفيذ عدد من المهام أهمها تحسين مستوى أداء العمليات والخدمات ودعم اتخاذ القرارات الإستراتيجية، وتحديد الاحتياجات التطويرية وتنفيذ خطط التغيير ذات العلاقة بتحسين العمليات بما يحقق سعادة المتعاملين، إلى جانب تنمية الفرص الاستثمارية المتاحة وفق متطلبات أصحاب المصلحة، وضمان سلاسة إجراءات العمل.