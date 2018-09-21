عبد الله بن زايد يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الصربي

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمس، إيفيتسا داتشيتش، وزير خارجية صربيا.

وجرى، خلال اللقاء الذي عُقد في الديوان العام للوزارة بأبوظبي، بحث علاقات التعاون المشترك والصداقة بين دولة الإمارات وصربيا، والسبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة إيفيتسا داتشيتش، وزير خارجية صربيا، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك مع صربيا.

من جانبه، أعرب وزير خارجية صربيا عن تقديره للمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي والرؤية المستنيرة للقيادة الرشيدة التي قادت الدولة إلى تحقيق إنجازات رائدة إقليمياً وعالمياً.

وأكد معاليه الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة مع دولة الإمارات، وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

ووقّع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ومعالي إيفيتسا داتشيتش مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية صربيا، بشأن ممارسة العمل للتابعين لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.