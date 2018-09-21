راشد النعيمي: مشروع النعيمية يبرز الصورة الحضارية لعجمان

المصدر: عجمان - وام

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن إنجاز مشروع تطوير طرق النعيمية وشبكات الأمطار والصرف الصحي الذي استغرق عامين بتكلفة تقدر بـ150 مليون درهم أسهم في تسهيل حياة سكان المنطقة وزوارها وتوفير مقومات الرفاهية والسعادة وإبراز الصورة الجمالية والحضارية لإمارة عجمان. جاء ذلك خلال زيارته للمشروع يرافقه عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، والدكتور المهندس محمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية بالدائرة، وعدد من المهندسين والمشرفين على المشروع ومسؤولي الدائرة.

وأشاد رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان بجهود الكوادر العاملة التي عكفت على إنجاز مشروع تطوير طرق النعيمية على مدار عامين متتاليين وتعد المنطقة أبرز المناطق الحيوية في الإمارة وتشهد حركة دائمة على مدار الساعة.

مشاريع حيوية

وأوضح أن الدائرة تولي اهتماماً كبيراً بمشاريع الطرق والبنية التحتية التي يلمس أثرها الأفراد وتسهم في تحسين حياتهم اليومية، منوهاً إلى أن القيادة العليا تمنح الضوء الأخضر للمشاريع الحيوية وتقدم كل أشكال الدعم لإتمامها، وقال إن تكلفة مشروع تطوير طرق النعيمية وشبكات الأمطار والصرف الصحي بلغت 150 مليون درهم. وأضاف: «إن ما نشهده من إنجاز على أرض الواقع أكبر دليل على نجاح المشروع الذي أسهم في تحسين الحركة المرورية وتحقيق الانسيابية وتخفيف الازدحام، إضافة إلى تجنيب السكان ما قد ينجم من أضرار عن سوء الأحوال الجوية التي تخلف كميات متراكمة من الأمطار بفضل توفير شبكات تصريف مياه تمتاز بجودة عالية».

رفاهية

وأكد الشيخ راشد بن حميد خلال جولة في المنطقة سعي الدائرة لتوفير بيئة مثالية للسكان إلى جانب مقومات الرفاهية والسعادة لكل مَنْ يسكن في الإمارة، لذلك تحرص بشكل دائم ودؤوب على إنجاز المشاريع الهامة التي تحقق سعادة المواطن وتسهم في إبراز الصورة الجمالية والحضارية في إمارة عجمان التي أصبحت اليوم نموذجاً عالمياً للمدن التي تجمع بين النهضة العمرانية والشاملة وتطور الطرق وتوفير مقومات العيش الآمن والمثالي.ومن جانبه قدم المهندس عبدالله المرزوقي، مدير إدارة الطرق والبنية التحتية، شرحاً تفصيلياً عن المشروع ومراحل العمل به وأهدافه، موضحاً أن الكوادر العاملة لم تدخر جهداً في سبيل إنجاز المشروع بالكامل ولا تزال تضع اللمسات النهائية لإنجاز الأعمال التكميلية به.