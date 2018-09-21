محمد المري: الإمارات سباقة في السلام

المصدر: دبي - البيان

قال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في كلمة له، بمناسبة اليوم الدولي للسلام: «إن السلام من أهم الركائز والدعائم الأساسية والرئيسية في بناء ودعم قوة الدول العالم كله، فالسلام يعني الأمن والطمأنينة، الذي يوفر للإنسان الحياة الآمنة والمستقرة، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيام الاتحاد وهي ترسل تباشير الخير إلى كل بقاع الأرض، وسباقة في السلام والعمل الإنساني، فدولة الإمارات رسخت السلام قيمة حقيقية في الحياة البشرية، وكونها داعماً لعملية التنمية والتطور، وخلق نموذج راقٍ للتعايش السلمي بين المجتمعات يسمو بعيداً عن عنصرية الجنس أو اللون أو الدين، وهي المعاني التي ظلت ترسخها قيادتنا الرشيدة».