«وام» توقع مذكرة تفاهم مع وكالة أنباء آسيا الدولية

المصدر: أبوظبي - وام

وقعت وكالة أنباء الإمارات «وام» مذكرة تفاهم أمس مع وكالة أنباء آسيا الدولية «إي .أن .أي» وذلك بمقر «وام» في أبوظبي.وتهدف المذكرة التي وقّعها محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات «وام»، وسانجيف براكاش المدير التنفيذي لوكالة أنباء آسيا الدولية، إلى تعزيز روابط التعاون المهني بين الوكالتين في مجال التبادل الإخباري والتركيز على تأسيس علاقات صداقة بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة. وتنصّ المذكرة على تبادل المواد الإخبارية والصور والفيديو واستخدامها بالوكالتين في نشراتهما الإخبارية وتوزيعها مع نسب المعلومات إلى مصادرها.