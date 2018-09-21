البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة تنظم النسخة 2 من معرض الدواجن

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، أول من أمس، النسخة الثانية من معرض الدواجن، في مزرعة الأطفال بمتنزه الصحراء، استهدف موظفي الهيئة، وأفراد المجتمع، وزوار متنزه الصحراء، وذلك بمشاركة مزرعة الأطفال، والشركة العربية لأصول الدواجن وإنتاجها الشارقة (تأصيل)، وشهد المعرض تفاعلاً حيوياً لافتاً من الحضور، الذي أعرب عن شكره وتقديره للهيئة لما تقدمه من برامج توعية في مختلف المجالات المرتبطة بالبيئة.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة: «للسنة الثانية على التوالي ننظم معرض الدواجن بنجاح تام، وهو أحد الفعاليات الجديدة التي تضاف إلى رصيد فعاليات وبرامج وأنشطة الهيئة، بما يشكل قيمة مضافة لرصيدها، ويؤشر إلى استمرار فرق الهيئة في ترجمة رؤيتنا وأهدافنا وخططنا التي تشمل مختلف العناوين والمحطات في عالم البيئة والحفاظ عليها وحمايتها، وصون التنوع الحيوي، والاستدامة، وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».

وقالت مريم مطر مسؤول مزرعة الأطفال: «يهدف المعرض إلى تسليط الضوء على الأمراض التي تتعرض لها الدواجن، ومعرفة وشرح البيئة المناسبة لعيشها، إضافة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الدواجن وطرق العناية بها، والإسهام في التوعية والتثقيف بطرق إنتاج دواجن جيدة خالية من أي عيوب، وعالية الجودة، ونشر الوعي الصحي والغذائي بين أفراد المجتمع، وتبادل الخبرات ونقل المعلومات المختصة بالدواجن».