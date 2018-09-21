تعاون بين «الداخلية» و«أميركية الإمارات» في المشاريع المبتكرة

المصدر: دبي - البيان

وقّعت مؤخراً وزارة الداخلية في الإمارات والجامعة الأميركية في الإمارات اتفاقية تعاون في مجال المشاريع المبتكرة، ووقّع الاتفاقية كل من الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، والدكتور مثنى غني عبد الرزاق رئيس الجامعة الأميركية في الإمارات. وكانت مذكرة الاتفاق هدفت إلى تبادل المعرفة والخبرات ونشر وتعميم مفاهيم ومهارات وتطبيقات الاستشراف والتفكير الاستراتيجي من خلال الشراكة البناءة، إضافة إلى الاستفادة من الأفكار الابتكارية الجديدة والتجارب والممارسات المطبقة بين الجانبين وتقديم الدعم اللازم من خلال الاستشارات وآلية تطبيق الأفكار والمشاريع الابتكارية، ما يسهم في تحقيق أهداف وسياسة واستراتيجية وعمليات الابتكار.

وقد حضر توقيع الاتفاقية من وزارة الداخلية اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام الوزارة، واللواء سالم علي الشامسي الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء عبد العزير مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي بالوزارة، وشذى الهاشمي مدير إدارة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وعدد كبير من ضباط الوزارة. ومن «أميركية الإمارات» رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مثنى غني عبد الرزاق، ومجموعة من الإداريين وأعضاء هيئة التدريس في أميركية الإمارات.

وفي هذا الصدد ذكر الدكتور مثنى غني عبد الرزاق رئيس الجامعة الأميركية في الإمارات: «يسعدنا أن تكون جامعتنا طرفاً من هذه الاتفاقية المهمة التي تعتبر جزءاً من رسالة وتوصيات القيادة في أن تضع المؤسسات الحكومية والخاصة بما فيها التربوية والتعليمية وبمختلف نوعياتها كامل اهتماماتها وجهودها لتقديم الأفضل لأبناء المجتمع».