أمل القبيسي: قيادة الإمارات مهّدت الطريق لمشاركة المرأة في كل أوجه الحياة

المصدر: سان بطرسبيرغ - وام

أكدت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أن بناء ثقافة السلام والازدهار والتنمية والاستقرار والحفاظ عليها يتطلبان تمكين المجتمعات من خلال دور محوري للمرأة وتزويده بالركائز المستندة إلى احترام الآخر وتحمل المسؤوليات لأجل الإنسانية واستقرار الشعوب، مبينةً أن قيادة دولة الإمارات منذ تأسيس الدولة مهدت الطريق للمرأة الإماراتية للمشاركة في كل أوجه الحياة، مشيرةً إلى أن دولة الإمارات احتلت المرتبة الثانية في العالم من حيث السلامة والأمن، فالسلام جزء لا يتجزأ من ثقافتنا، ونعتمد التنمية المستدامة مبدأً أساسياً لمجتمعنا المزدهر.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها معاليها في حفل افتتاح المنتدى الأوروآسيوي الثاني للمرأة الذي افتتحه أمس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحضور ممثلين عن 110 دول وما يقارب من 27 منظمة دولية.

وأضافت الدكتورة القبيسي: «نفخر في دولة الإمارات بالشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد بين المرأة والرجل»، مشيرةً إلى أنه منذ قيام الاتحاد عام 1971 مهّدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، الطريق أمام المرأة الإماراتية للمشاركة في كل أوجه الحياة، وخاصة في العملية السياسية، وأسهمت سموها في إيصال المرأة إلى المجلس الاتحادي الوطني، وعلى مدى عقود من الزمن قادت سموها عملية تمكين المرأة، ما تمخض بشكل مباشر عن تحول حقيقي، ففي الدولة الآن انتقلنا من تمكين المرأة إلى ضمان تمكين المجتمع من خلال المرأة.

وقالت إن السلام ليس اتفاقاً بل ثقافة، والمرأة تعرف ذلك تمام المعرفة، لأنها هي من تبني ثقافة السلام، وهي القوة المحورية التي تحافظ عليه، ولا شك أن بناء مثل هذه الثقافة والحفاظ عليها يتطلبان من المرأة أن تؤدي دورها كأم وشقيقة، وأن تكون رائدة في كل أوجه الحياة، وذلك من خلال القيام بكل الأمور التي تجيدها بشكل استثنائي فتغير العالم بفضل التسامح والاعتدال، ولا شك أن وجود المرأة في مراكز قيادية يسهم في بناء الثقافة المناسبة لخدمة السلام والتنمية، إلا أن عمل المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل وتآزر مواهبهما وجهودهما كفيل بتحقيق إنجازات يعجز كل واحد على حدة تحقيقها.

وأضافت أن الإمارات يعيش علي أرضها أكثر من 200 جنسية تتعايش بسلام وتناغم تام، حيث احتلت الدولة المرتبة الثانية في العالم من حيث السلامة والأمن في تصنيف منتدى الاقتصاد العالمي، واعتبرت العاصمة أبوظبي المدينة الأكثر أمناً في العالم من بين 338 مدينة، فالسلام جزء لا يتجزأ من ثقافتنا، ونعتمد التنمية المستدامة مبدأً أساسياً لمجتمعنا المزدهر.

وقالت القبيسي إنه على الرغم من أننا نجتمع اليوم لمناقشة تمكين المرأة، فإنني أرى أمامي نساء أدّين دوراً محورياً في التمكين على مستوى العالم.