«كهرباء دبي» تنال آيزو 50001 لنظام إدارة الطاقة في مقرها الرئيس

المصدر: دبي - البيان

حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على شهادة آيزو 50001 لنظام إدارة الطاقة الذي تعتمده في مقرها الرئيس في دبي، والذي مكّنها من دمج كفاءة استهلاك الطاقة ضمن ممارساتها الإدارية، وذلك من خلال اتباعها منهجاً متكاملاً في التحسين المستمر لأداء الطاقة في مرافقها وممتلكاتها وزيادة مستوى الوعي حول السلوكيات الرشيدة لإدارة الطاقة.

ويُسهم تطبيق معايير هذه الشهادة في الاستفادة بشكل أفضل من الممتلكات والإجراءات القائمة، وتحديد الأولويات وترتيبها، وتوظيف أحدث التقنيات الموفرة للطاقة.

وقد مُنحت الهيئة شهادة آيزو 50001 لنظام إدارة الطاقة في مقرها الرئيس بناءً على التدقيق الذي أجرته مؤسسة «بيرو فيريتاس»، إحدى الهيئات المتخصصة والرائدة عالمياً في هذا المجال. وتعتزم الهيئة تعميم النظام ليشمل عملياتها، ومبانيها بما فيها مراكز إسعاد المتعاملين والمباني الإدارية ومحطات الإنتاج ومحطات التحويل وأسطول مركباتها.

وقد تسلم سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بمكتبه بالمقر الرئيس للهيئة، شهادة الاعتماد بحضور المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، بحضور كل من الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، والمهندس يوسف جبريل، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تخطيط الكهرباء والمياه، والمهندس عبد الله الهاجري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع خدمات الفواتير، ومحمد عبد الكريم الشامسي، مدير أول الاستدامة وتغير المناخ في الهيئة، مع فريق العمل.