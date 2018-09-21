سعود القاسمي: الإمارات تعمل على تعزيز التعاون مع دول أميركا اللاتينية

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، وفداً من البعثات الدبلوماسية لدول أميركا اللاتينية لدى الدولة.

وأكد سموه، خلال تجاذبه أطراف الحديث مع الوفد، حرص الإمارات ورغبتها الصادقة في دفع علاقات التعاون والصداقة مع دول أميركا اللاتينية نحو مزيد من فرص النمو والتقدم، ودعمها في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة فيما بينهما، مشيداً بالدور الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية لدول أميركا اللاتينية لدى الدولة في فتح آفاق جديدة في مجالات الاستثمارية والاقتصادية والسياحية وغيرها من بلدانها.

وأعرب سموه عن أمله بأن تسفر الزيارة عن تعزيز علاقات الصداقة والتعاون والشراكة بين الإمارات ودولهم على مختلف الصعد، إلى جانب بناء علاقات استراتيجية مع دول أميركا اللاتينية، بما يعود بالخير والمنفعة لشعبنا ويحقق المصالح الوطنية العليا.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارة ودولهم، والتعرف إلى التطورات والفرص الاقتصادية في الإمارة التي من شأنها مواكبة توسيع الآفاق أمام الاقتصاد الوطني.

ومن جانبه، أشاد الوفد بالنهضة الحضارية التي تشهدها الإمارات، منوهين بالعلاقات القائمة بين بلادهم والإمارات، ومتمنين تحقيق المزيد من التعاون في العديد من المجالات، وتوسيع الآفاق لتشمل مجالات عديدة.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، والشيخ محمد بن حميد بن عبد الله القاسمي، العضو المنتدب لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، ومحمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وراشد سويدان الخاطري، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة، ومحمد حسن السبب، المدير العام لغرفة رأس الخيمة بالوكالة، والدكتور أحمد الشميلي، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال في الغرفة، ومحمد المحمود، نائب المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية بالوكالة، إلى جانب عدد من المسؤولين.