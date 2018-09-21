ملتقى الدفاع المدني يبحث تكامل الأدوار وتعزيز التعاون

المصدر: عجمان - البيان

نظمت القيادة العامة للدفاع المدني في الإدارة العامة للدفاع المدني بإمارة عجمان الملتقى السنوي بحضور اللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني ومديري ورؤساء أقسام المراكز والوقاية والسلامة في إدارات الدفاع المدني بالدولة، بعنوان «معاً نعمل وننجز»، وذلك بهدف تبادل الآراء والاستماع لوجهات النظر، ووضع أسس ومبادئ تكامل الأدوار وتعزيز التعاون المشترك بين إدارات الدفاع المدني بالدولة.

ويأتي الملتقى تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بأن تكون الإيجابية أسلوب حياة ومنهج عمل لخلق نهج تفاعلي في العلاقة بين الإدارة والعاملين في إطار استراتيجية شاملة لبناء منظومة عمل متكاملة لتذليل الصعوبات وتحفيز الطاقات الإبداعية لتحقيق الشعور بالرضا والولاء الوظيفي لكل منتسب من منتسبي الدفاع المدني بالدولة.

واستمع اللواء جاسم المرزوقي خلال الملتقى إلى استعراض مشروع «مركزي مسؤوليتي» قدمه النقيب حميد آل علي مدير المشروع، الذي أوضح أن المشروع يقوم على تطوير وتوحيد إجراءات العمل في مراكز الدفاع المدني بما في ذلك إجراءات التفتيش السنوي للمراكز والإجراءات الواجب تنفيذها قبل وأثناء وبعد التفتيش إلى جانب قياس المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية للمراكز والعوامل المؤثرة في رفع تلك المؤشرات والمحتويات الواجب تضمينها في التقارير الشهرية والدورية لكل مركز على حدة، بالإضافة إلى دعم تعزيز ثقافة التميز لجميع العاملين في مراكز الدفاع المدني.

كما استمع قائد عام الدفاع المدني إلى عرض شامل تضمن الأعمال والأنشطة المنجزة خلال الربع الأول والثاني للعام الحالي 2018، متضمنة عدداً من المقارنات المعيارية مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية لعمليات الدفاع المدني.