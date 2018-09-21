سعيد بن طحنون يعزي في وفاة مطر سعيد الحساني

المصدر: العين - وام

قدّم الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، أمس، واجب العزاء إلى العقيد طارق مطر سعيد الحساني وإخوانه علي وزياد وسلطان وثابت وخلفان، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والدهم العميد ركن مطر سعيد الحساني، كما قدّم العزاء إلى الدكتور سعيد حمد الحساني.

وأعرب الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، خلال زيارته خيمة العزاء في منطقة الصاروج بمدينة العين، عن أحرّ تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وقدّم العزاء، إلى جانب الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، محمد بن نخيره الظاهري.