مترقون لـ«البيان»: ثقة محمد بن راشد شرف على صدورنا

المصدر: دبي - رامي عايش

أكد مترقون أن الثقة التي أولاهم إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تزيد من حجم المسؤولية عليهم، مؤكدين أنها شرف على صدورهم.

وقال اللواء عبد الله الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، إن ثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، «تزيد من عمق المسؤولية القائمة علينا، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة».

وشكر اللواء الغيثي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، متمنياً أن تكون الترقية دافعاً له إلى المزيد من العطاء في خدمة الوطن والعمل على رفعته والمحافظة على مكتسبات وإنجازات القيادة العامة لشرطة دبي في جميع المجالات، مشيراً إلى أن الترقية ليست تشريفاً، «وإنما هي مسؤولية كبيرة، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن المسؤولين، ونقدّم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، ونحافظ على الأمن ومكتسبات الوطن».

من جانبه، تقدم اللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، راعي المسيرة الأمنية على المكرمة الغالية لجميع العاملين، وعلى ما يوليه سموه من اهتمام ومتابعة مباشرة للعاملين في هذه المؤسسة الأمنية، وحرصه على تحفيز المتميزين من أبناء شرطة دبي ولما يقدمه من مكارم، في سبيل المحافظة على مكتسبات دولة الإمارات في جميع المجالات. وأضاف اللواء السويدي: «سنكون عند حسن الظن، وسنسخّر إمكاناتنا وطاقتنا كافة في خدمة وطننا الغالي».