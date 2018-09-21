«جهاز أبوظبي» يضيء على الرقابة الغذائية التشاركية

المصدر: أبوظبي - البيان

نظّم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أمس، في مقره الرئيس بمدينة محمد بن زايد بأبوظبي، ورشة بعنوان «التحول من الرقابة التقليدية على الغذاء إلى الرقابة التشاركية التفاعلية»، بحضور موزة سهيل المهيري المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة، وعدد من قيادات وموظفي الجهاز، انطلاقاً من الهدف الرئيس لمختلف عمليات وأنشطة الرقابة على الغذاء، وهو ضمان احترام التشريعات واللوائح والقرارات الخاصة بصحة وسلامة الغذاء والتقيد بها من قبل جميع متداولي الغذاء.

وناقشت الورشة كيفية ضمان التحول نحو الرقابة الذاتية المتمثلة في ترسيخ وحدة الهدف بين المفتشين ومتداولي الغذاء وترسيخ المسؤولية المشتركة عن سلامة وصحة الغذاء بين فرق التفتيش التابعة للجهاز ومتداولي الغذاء، والتركيز على الدور الجديد لمفتشي الغذاء المتمثل في تقديم المعرفة والخبرة والنصيحة والمتابعة قبل تنفيذ العمليات الرقابية وإصدار المخالفات.

تقييم

وتطرقت لتقييم قدرة المفتشين على تغيير الممارسات الخاطئة عند متداولي الغذاء، من خلال توعيتهم بالفوائد المترتبة على احترام التشريعات والالتزام بالممارسات الصحية لسلامة الغذاء، الذي يتأتى من خلال التدريب الفعّال المستمر والتفتيش المبرمج الموحد، وصولاً لرفع مستوى التزام أصحاب العلاقة بقضية سلامة وصحة الغذاء. ويسعى الجهاز من خلال تطبيق نظام الرقابة الذاتية على المنشآت الغذائية بإمارة أبوظبي إلى تعزيز كفاءة الجهود الرقابية والارتقاء بمعدلات السلامة الغذائية في المنشآت القائمة في الإمارة.