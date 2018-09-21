سلطان بن أحمد: تكاتف الجهد الأمني والإعلامي لاستقرار المجتمع

المصدر: الشارقة - البيان

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أهمية تكاتف الجهود بين الجهات الأمنية والجهات الإعلامية لنقل صورة شفافة لما تبذله القيادة العامة لشرطة الشارقة من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع، مشيراً إلى أن الإعلام والأمن طرفان مكمِّلان لبعضهما في المجتمع.

وأوضح خلال الاجتماع الذي عُقد أمس بمقر مؤسسة الشارقة للإعلام بحضور اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، أن مجلس الشارقة للإعلام يهدف إلى توحيد الخطاب الإعلامي مع الجهات الخدمية للارتقاء بأدواته ولتفعيل دوره في الحفاظ على قيم المجتمع وهويته الوطنية.

من جانبه، أكد اللواء سيف الزري الشامسي أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تعمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز مبدأ الشفافية في خطابها الإعلامي وتعزيز الشراكة مع مختلف المؤسسات.