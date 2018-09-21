ممرّات خاصة لأصحاب الهمم على شواطئ دبي

المصدر: دبي - البيان

وفّرت بلدية دبي ممرات مخصصة لأصحاب الهمم وكبار السن على الشواطئ العامة في الإمارة، في إطار حرصها على توفير الخدمات والتسهيلات لأفراد المجتمع كافة.

وقالت المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي، مديرة إدارة البيئة في بلدية دبي: «تم تنفيذ الممرات الخاصة بأصحاب الهمم وكبار السن بحيث تمكّنهم من عبور الشاطئ والوصول إلى البحر بسهولة، وتم اختيار مواقعها بحيث تكون قريبة من المواقف المخصصة لأصحاب الهمم».

وتم توفير هذه الممرات على شاطئ خور الممزر، وشاطئ كورنيش الممزر، وشاطئ جميرا الثانية، وشاطئ جميرا الثالثة، إضافة إلى شواطئ أم سقيم الأولى والثانية، وتم تصنيع الممرات لتتوافق مع المعايير العالمية في هذا المجال، بحيث تسهّل حركة الكراسي المتحركة وغيرها، لتتيح لمستخدميها الوصول إلى داخل المياه والاستمتاع بالسباحة.

وأضافت الهرمودي: «أن توفير هذه الممرات، إضافة إلى توفير أجهزة لياقة بدنية مخصصة لاستخدام أصحاب الهمم على شواطئ الإمارة كافة، يعكس جهود البلدية في تجهيز الخدمات والتسهيلات اللازمة، لجعل دبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم بالكامل بحلول عام 2020، كما جاء في مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عند إطلاقه مبادرة (مجتمعي.. مكان للجميع) في عام 2013».