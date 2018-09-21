مريم الحمادي: المناسبة ترسي ثقافة التعايش السلمي دولياً

المصدر: الشارقة - البيان

قالت مريم الحمادي، مديرة مؤسسة القلب الكبير إن الـ21 من سبتمبر من كل عام يكرس معاني السلام والوئام بين مختلف شعوب العالم، بما يحمله من دعوى صادقة لوقف الحروب والنزاعات المسلحة في كل المناطق والدول، وبالتالي إرساء ثقافة التعايش السلمي على المستوى الدولي.

وأضافت: «عانى عالمنا في الأعوام الأخيرة العديد من الحروب والنزاعات المسلحة التي تسببت ولا تزال في تمزيق بلدان وتشريد الملايين من البشر حول العالم، ونتج عن هذا الوضع معاناة إنسانية متفاقمة».

وتابعت الحمادي: «انطلقت مؤسسة القلب الكبير بتوجيهات من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المؤسسة، والمناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ملبية نداء الإنسانية في أسمى معانيه».