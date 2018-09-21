أشرف غني: أشكر الإمارات لدعمها جهود السلام في أفغانستان

المصدر: دبي - وام

حضر معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي مساء أول من أمس، الحفل الذي أقامته القنصلية العامة لجمهورية أفغانستان الإسلامية بمناسبة عيد الاستقلال الـ 99، وحضر الحفل الذي أقيم في فندق جراند حياة بدبى عبدالرحمن غانم المطيوعي مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي، وجاويد هاشمي رئيس دائرة الشرق الأوسط والدول العربية في وزارة خارجية أفغانستان الإسلامية، إلى جانب قناصل الدول العربية والأجنبية المعتمدين، وعدد من كبار الشخصيات والأعيان ورجال الأعمال من الإمارات وأفغانستان وأبناء الجالية الأفغانية.

ووجه الرئيس الأفغاني أشرف غني كلمة ألقاها نيابة عنه عبد الصمد أفغان القنصل العام لجمهورية أفغانستان، أعرب فيها عن شكره لدولة الإمارات لدعمها جهود السلام في بلاده، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات وأفغانستان.

ومن جهته رحب عبد الصمد أفغان بالحضور، مشيداً بدعم قيادة دولة الإمارات لأفغانستان في مختلف المجالات، ومد يد العون لها ومساندتها في المحافل المحلية والدولية، ومؤكداً أن العلاقات بين البلدين تمر بأحسن مراحلها وستتواصل الجهود من أجل تطويرها وتعزيزها.

وأضاف أن أفغانستان ستشارك في معرض «إكسبو 2020 دبي» بحضور قوي لكل الشركات الأفغانية وبدعم من حكومة بلاده، لافتاً إلى أنه سيتم قريباً افتتاح الجسر الجوي للشحن بين كابول ودبي، ورحلات وخطوط جوية أكثر بين كابول ودبي وكابول والشارقة، إضافة إلى افتتاح مركز اجتماعي وثقافي لأفغانستان في دبي.

ومن جانبه، نوه جاويد هاشمي بعلاقات الصداقة والأخوة بين الإمارات وأفغانستان، التي تترسخ يوماً بعد يوم منذ سبعينيات القرن الماضي حتى وصلت إلى أعلى مستوياتها. وأضاف أنه سيعقد يوم 15 أكتوبر المقبل الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين البلدين، مؤكداً أن العلاقات بينهما ستدخل مرحلة جديدة من التعاون الثنائي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.