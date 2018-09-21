دائرة الطاقة تبحث تعزيز التعاون مع الشركات الإسبانية في مدريد

المصدر: مدريد - البيان

أكد المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة أهمية التعاون الاستراتيجي بين الدائرة والشركات الإسبانية في المجالات المتعلقة بقطاع الطاقة والعمل على تطويرها إلى آفاق أوسع والاستفادة من الخبرات العالمية التي يتميز بها كلا الجانبين، وسيشارك في لقاء عمل يجمعه مع عدد من الشركات الإسبانية العاملة في قطاع الطاقة، وتكنولوجيا الطاقة، والطاقة المتجددة، وسيناقش الجانبان الفرص الاستثمارية والمشاريع المشتركة وسبل تعزيز التعاون في كل المجالات ذات الصلة بقطاع الطاقة.

وأوضح أن الدائرة ماضية في تحقيق المستوى الأمثل في مجال تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة والعمل على النهوض به ومسايرة التطورات العالمية في هذا القطاع، مشيراً إلى أن الدائرة تضع ضمن أهدافها الرئيسية تطبيق أفضل الممارسات العالمية في نظم وتكنولوجيا إنتاج الطاقة.

وتستضيف سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في مدريد وبالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات الإسبانية، المهندس عويضة مرشد المرر، الذي يترأس وفد الدائرة المشارك في معرض ومؤتمر الطاقة العالمي بمدينة برشلونة خلال الفترة من 17 وحتى 20 سبتمبر الجاري.

وسيركز اللقاء على دور الدائرة واستراتيجيتها في تطوير قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي، لتحقيق مستهدفات خطة أبوظبي 2030، وأهداف الحكومة الاتحادية، إضافة إلى استعراض المشاريع الحيوية الجاري تنفيذها حالياً ومن أهمها مشروع محطة نور أبوظبي في منطقة سويحان التي تعتبر إحدى أكبر المحطات المستقلة للطاقة الشمسية في العالم، وتنفذها الدائرة بموجب شراكة استراتيجية مع ائتلاف ماروبيني الياباني وجنكو سولار الصينية، بهدف تنويع مصادر الطاقة.