عبدالله المري: الأطفال بناة الغد ومستقبل الوطن

المصدر: دبي - البيان

أكد اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، أن الأطفال هم بناة الغد ومستقبل الوطن، والعلم هو سلاحهم لبناء دولتهم واستكمال المسيرة النهضوية للإمارات.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية، رافقه فيها اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، إلى «مدارس حماية» للتربية والتعليم في منطقتي ديرة وبر دبي، التي خصصت لأبناء العاملين من عسكريين ومدنيين من ذوي فئات وظيفية محددة من كل الجنسيات، وتستوعب 1400 طالب وطالبة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، إضافة إلى أصحاب الهمم، وتتيح للمنتسبين لديها إلحاق اثنين من أبنائهم في المدرسة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية مجاناً، إضافة إلى روضة أطفال شرطة دبي.

وقال اللواء المري أثناء لقائه بأبنائه أطفال روضة شرطة دبي: إن تخرج أطفالنا اليوم يعزز فينا الشعور بالسعادة والأمل ونحن نراهم وهم يتلمسون طريقهم ويكتشفون ذاتهم ضمن مسيرة طويلة من التزود بالعلم والمعرفة، وفي بيئة جاذبة تستثمر مختلف أساليب التعلم والترفيه والإبداع والتفوق.

وتفقد اللواء المري، يرافقه العميد الدكتور غيث غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي، ونائبه العميد الدكتور محمد بطي الشامسي، والعقيد الدكتور أحمد زعل المهيري مدير المكتب التنظيمي للقيادة، وعدد من الضباط، روضة شرطة دبي في الكرامة، وتقدم بجزيل شكره إلى الهيئة التدريسية والإدارية، متمنياً للأطفال عاماً دراسياً ناجحاً ومسيرة تعليمية مكللة بالتميز.