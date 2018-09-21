سماء الرياض تتزيّن بأكثر من 5 آلاف علم للمملكة

المصدر: الرياض - واس

أتمت أمانة منطقة الرياض تجهيز وتزيين طرقات وشوارع وميادين العاصمة بالأعلام الوطنيّة والإضاءات الخضراء والمجسمات المضيئة والبالونات الضخمة واللوحات الاحتفالية استعداداً للاحتفاء باليوم الوطني الـ 88 بعد غد.

وزيّنت الأمانة شوارع وطرقات مدينة الرياض بأكثر من 5 آلاف علم وطنيّ، و1191 لوحة احتفاليّة تضفي طابعاً جمالياً وطنياً بطرق متعددة وأشكال مختلفة، كما نشرت 60 بالوناً ضخماً، و13 مجسماً مضيئاً، وأنارت 16 طريقاً و12 مبنى حكومياً باللون الأخضر.

وتعمل أمانة منطقة الرياض مع مختلف الجهات الحكوميّة ذات العلاقة على نجاح تنظيم مختلف الفعاليّات والأنشطة الترفيهية المزمع إقامتها في العاصمة الرياض بمناسبة اليوم الوطني الـ88 للمملكة. وفي سياق متصل، أطلقت أمانة منطقة الرياض تطبيق «فعاليّات اليوم الوطني الـ 88» على الأجهزة الذكيّة باختلاف أنظمة تشغيلها، ويستعرض التطبيق جميع الأنشطة والفعاليّات التي تحتضنها مختلف المدن السعوديّة خلال اليوم الوطني.

كما يضم التطبيق مقولات خالدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ويتيح كذلك للمواطنين والمقيمين إمكانية المشاركة والتعبير عن فرحتهم باليوم الوطني المجيد.