تخريج دفعة أطباء مواطنين في الامتياز بـ«كليفلاند كلينك أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم المكتب الأكاديمي في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أحد مرافق الرعاية الصحية عالمية المستوى التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، حفلًا لتخريج 11 طبيباً مواطناً يمثلون الدفعة الثانية من منتسبي برنامج الامتياز لديه، وذلك بحضور المسؤولين وأعضاء الهيئة التدريسية في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي».

كما شهد حفل التخرّج تكريم بعض أعضاء الهيئة التدريسية تقديراً لجهودهم ومساهماتهم في تطوير التعليم الطبي وتأسيس البرامج التعليمية في المستشفى والإشراف عليها، وحصل د. أحمد مطالقة، طبيب جراحة، مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، على جائزة أفضل مدرس للعام. ويركز المستشفى على التعليم، وذلك في إطار التزامه بدعم تطوير قطاع مُستدام للرعاية الصحية بأبوظبي.

ثقافة التعلم

وقال د. مورات توزجو، رئيس المكتب الأكاديمي في المستشفى: «نحرص على خلق ثقافة التعلم في بيئة المستشفى».

وقال د. أحمد الزبيدي، أحد خريجي برنامج الامتياز في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»: «كان إكمال برنامج الامتياز هنا في هذا المستشفى بمثابة حلم تحقق».