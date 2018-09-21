تطبيقات شرطة دبي الذكية تتيح للأفراد معرفة الحالة الجنائية لقضاياهم المالية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، خدمة الاستعلام عن الحالة الجنائية للقضايا المالية على تطبيقات شرطة دبي الذكية وموقع شرطة دبي على الإنترنت، التي تختصر الوقت والجهد في الاستفسار والاستعلام عن الحالة الجنائية للمراجعين في القضايا المالية لدى مراكز الشرطة.

وقال العميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي: إن هذه الخدمة تتيح للجمهور الاستعلام عن حالتهم الجنائية في القضايا المالية المقيدة في مراكز شرطة دبي، إضافة إلى الاستفسار عن منع السفر في مثل هذه القضايا على مدار الساعة، من خلال توفير الخدمة على تطبيقات شرطة دبي وموقع شرطة دبي الرسمي.

ودعا العميد الرزوقي الجمهور إلى الاستفادة من هذه الخدمات التي توفر عليهم الوقت والجهد، بعد أن أصبح بإمكانهم استخدام هذه الخدمات والخصائص بشكل أسهل مقارنة بالسابق، لمواكبة التطور الذي تشهده إمارة دبي في تقديم خدمات فريدة من نوعها بهدف إسعاد الجمهور.