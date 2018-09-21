8 ملايين راكب للحافلات البديلة بين «دبي للسلع» و«ابن بطوطة»

المصدر: دبي ـــ البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أن الحافلات المجانية السريعة البديلة لإيقاف الخدمة بين محطتي مترو مركز دبي للسلع المتعددة وابن بطوطة، نقلت أكثر من 8 ملايين راكب، وذلك من يناير حتى أغسطس من هذا العام.

وأوضح محمد الهاشمي، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، أن الهيئة أطلقت خطاً دائرياً مجانياً للحافلات السريعة خدمة بديلة لنقل الركاب، بسبب الإغلاق الكلي للسكة الحديدية لمسار الخط الأحمر من محطة مترو مركز دبي للسلع المتعددة إلى محطة ابن بطوطة، الذي دخل حيّز التنفيذ في 5 يناير من العام الجاري ويستمر حتى منتصف العام 2019، وذلك كونه جزءاً من الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع مسار 2020، والمتمثلة بتنفيذ وإنشاء المحطة الجديدة وربطها بالمحطة الحالية للخط الأحمر، ما ترتب عليه إغلاق محطة نخيل هاربر أند تاور ومواقف السيارات متعددة الطوابق التابعة لها إغلاقاً كاملاً.

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وقال: «أطلقت مؤسسة المواصلات العامة هذه الخدمة الحيوية وذلك حتى يضمن ركاب المترو سير تنقّلهم اليومي المعتاد، وهذه المبادرة نابعة من سعي الهيئة الدؤوب لإسعاد الركاب».