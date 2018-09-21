الطقس المتوقع على الإمارات حتى الثلاثاء

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم "الجمعة" رطبا، ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحا خاصة غربا وصحوا بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة شرقا صباحا وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما توقع المركز في بيان له أن يكون الطقس بعد غد "السبت" رطبا مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحا خاصة غربا وصحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا شرقا، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية وشمالية شرقية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويظل الطقس يوم "الأحد" رطبا مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحا، خاصة غربا وصحوا بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة شرقا صباحا فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما يوم "الإثنين"، فيكون الطقس صحوا بوجه عام ورطبا ليلا وصباحا خاصة على السواحل والمنطقة الغربية والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتشهد الدولة يوم "الثلاثاء" طقسا صحوا بوجه عام ورطبا ليلا وصباحا خاصة غربا والرياح جنوبية شرقية تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.