محمد بن راشد يصدر قراراً بترقية 4910 عسكرياً في شرطة دبي

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بترقية (4910) من الضباط وضباط الصف والأفراد في شرطة دبي، وشمل القرار ترقية (4769) وتعديل وضع (96) وترقية وتقاعد (45) وتقاعد (10) من العسكريين.

وتقدم اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هذا القرار الذي يعكس مدى العناية التي يوليها سموه لجهاز الشرطة وجميع العاملين فيه وتقدير سموه للدور الوطني المهم الذي يقومون به في مجال تدعيم ركائز المنظومة الأمنية التي تحفظ على المجتمع سلامته وتكفل لأفراده أمنهم وتصون للوطن مقدراته ومكتسباته في ضوء التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة التي تركز على تحقيق سعادة المجتمع وجميع أفراده بخدمات نوعية تحفظ مصالح الناس وتطبق أفضل المعايير العالمية.

وثمن سعادته هذه اللفتة الكريمة بما لها من أثر معنوي وإيجابي محفز لجميع مرتب شرطة دبي لمواصلة العمل على القيام بواجباتهم الوطنية على النحو الأكمل في ناحية إقرار الأمن والأمان اللذين يُعدا من أهم المقومات الداعمة لنهضتنا التنموية القوية ضمن مختلف القطاعات .. معرباً باسم جميع من شملهم قرار الترقيات في القيادة العامة لشرطة دبي عن خالص الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لهذه العناية الكبيرة والدعم اللامحدود الذي يضاعف من حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه أمن الوطن والمواطن وخدمة كل من يعيش على أرض دولتنا الغالية أو يقصدها ضيفاً مكرماً.

وشمل القرار ترقية (5) إلى رتبة لواء و (13) إلى رتبة عميد و (41) إلى رتبة عقيد و(33) إلى رتبة مقدم و (40) إلى رتبة رائد و (111) إلى رتبة نقيب و (153) إلى رتبة ملازم أول و (154) إلى رتبة ملازم و (6) تعديل وضع إلى رتبة ملازم أول ورتبة ملازم وترقية (4241) من ضباط الصف والأفراد وترقية (90) تعديل وضع من ضباط الصف والأفراد.

كما شمل قرار الترقيات لعام 2018م نسبة (24.8%) من إجمالي مرتب شرطة دبي مقارنة بنسبة (21.6%) في عام 2017م.

