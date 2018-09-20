إنجاز مشروع طرق النعيمية بـ 150 مليون درهم

المصدر: عجمان - البيان

أنجزت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان مشروع تطوير طرق النعيمية وشبكات تصريف الأمطار والذي استمر لمدة عامين متتاليين ووصلت تكلفته 150 مليون، في إطار سعي الدائرة للتسهيل على السكان والزوار وإيجاد طرق تتميز بالانسيابية وسهولة الحركة المرورية.

و أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن الدائرة تولي اهتماماً لافتاً وكبيراً بمشاريع الطرق والبنية التحتية والتي يلمس أثرها الأفراد وتسهم في تحسين حياتهم اليومية، مبيناً أن القيادة العليا تمنح الضوء الأخضر للمشاريع الحيوية وتقدم كافة أنواع الدعم لإتمامها.