جمعية الشارقة الخيرية.. 30 عاماً من الإنجازات

المصدر: الشارقة - البيان

أشاد الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية بما حققته الجمعية من إنجازات خلال حملتي شهر رمضان وعيد الأضحى المبارك.. لافتاً إلى أن جمعية الشارقة الخيرية ساهمت خلال 30 عاماً منذ التأسيس في تحقيق العديد من المنجزات على الصعيدين المحلي والخارجي.

وأشار الشيخ عصام القاسمي ــ خلال الاجتماع ربع السنوي الثالث لمجلس الإدارة الذي عقد امس الأول بمقر الجمعية ــ إلى ضرورة تكاتف الجهود من جميع الإدارات والأقسام لبحث الحالات من أسر المواطنين والمقيمين بالدولة والعمل على استمرار الزيارات الميدانية وتكثيفها بما يعود بالنفع على تحقيق التنمية الاجتماعية والاستقرار المعيشي للأسر المتعففة في ظل استمرار تطلعات الجمعية وجهودها في رسم السعادة كمؤشر مهم على وجوه المتعاملين من المستحقين لمشاريع دعم الجمعية.

وأكد دور ومكانة وجهود مجلس الإدارة والمضي قدماً في تحقيق رؤية الجمعية المتمثلة في الريادة في التنمية المستدامة للأعمال الإنسانية، والاستمرار في السعي الدؤوب إلى التميز والارتقاء بالعمل من خلال إدارة الجودة، والتي تُسهم في تطوير المشاريع بما يتوافق مع مضمون الجودة المعمول بها تحت مظلة الجمعية بسواعد وكوادر بشرية مؤهلة للوصول إلى ما تم رسمه من الأهداف الاستراتيجية للجمعية.

وقدَّم الشيخ عصام القاسمي وأعضاء مجلس الإدارة بالجمعية شكرهم للمحسنين لما أولوه من ثقة تجاه الجمعية ومشاريعها داخل الدولة وخارجها وبما يعكس نشاط دولة الإمارات كراع للبذل والعطاء والإنسانية واستمرار السير على نهج مؤسس وباني الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

ونوَّه الشيخ عصام القاسمي بالنتائج المتميزة والمخرجات الناجحة التي أسهمت في استمرار مجلس الإدارة وكل فرق العمل بالجمعية بتحمل المسؤولية بكل ثقة والتعاهد للحفاظ على المنجزات واستكمال رحلة البناء والمجد والعطاء ضمن رسالة الإنسانية التي تحملها الجمعية وتقدم من خلالها خدماتها لسكانها في أكثر من 84 دولة في العالم.