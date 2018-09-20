حمدان بن زايد يغادر رومانيا بعد زيارة رسمية

المصدر: بوخارست - وام

غادر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، بوخارست، أمس، بعد زيارة رسمية لجمهورية رومانيا استغرقت يومين، التقى خلالها كلاوس يوهانس، رئيس جمهورية رومانيا، وفيوريكا دانشيلا، رئيسة الوزراء.

وكان في وداع سموه بالمطار الدكتورة مونيكا دورينا غورغيتا، وزيرة الدولة للشؤون الدولية في وزارة الشؤون الخارجية الرومانية، والدكتور كالين فابيانو، رئيس دائرة المراسم في وزارة الشؤون الخارجية الرومانية، والدكتور أحمد عبد الله المطروشي، سفير الدولة لدى جمهورية رومانيا، وعدد من أعضاء السفارة.