بلدية دبي: 92% من المؤسسات الغذائية ملتزمة بأنظمة التهوية

المصدر: دبي - وائل نعيم

أظهرت حملة نفذها فريق التفتيش الغذائي في بلدية دبي، استهدفت 265 مؤسسة غذائية «قطاع المطاعم وما بحكمها» التزام 246 مؤسسة غذائية لأنظمة التهوية الداخلية، وأن نسبة 92% من المؤسسات المستهدفة استوفت الاشتراطات الصحية والمواصفات الفنية لنظام التهوية، وتم التأكيد عليهم بضرورة الالتزام عمل الصيانة الدورية لأجهزة التبريد لضمان عملها بكفاءة عالية، بينما تم مخالفة 20 مؤسسة غذائية تشكل8% من إجمالي المؤسسات التي زارها المفتشون.

وقال سلطان الطاهر مدير إدارة سلامة الغذاء بالإنابة ببلدية دبي: تم منح المؤسسات الغذائية المخالفة مهلة لنهاية سبتمبر الحالي، لتنفيذ الإجراءات التحسينية لتحسين مستوى أنظمة التهوية الداخلية بها، والتي تشمل تركيب وحدات تبريد جديدة، أو صيانة وتنظيف المداخن والمرشحات أو تغيير أو صيانة المكيفات، لافتاً إلى أنه سيتم بعد نهاية المهلة التأكد من تنفيذ المطلوب واتخاذ إجراءات بحق المؤسسات غير الملتزمة، وفقاً للأمر المحلي رقم 11لسنة 2003 الخاص بالصحة العامة وسلامة المجتمع.

وأضاف: إن الهدف من الحملة التأكد من التزام جميع المؤسسات الغذائية المستهدفة لاشتراطات التهوية الجيدة، والتأكد من جودة وكفاءة أنظمة التهوية الداخلية والمداخن والمرشحات بالمطابخ وخاصة في موسم الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة الخارجية. وقد تم تنفيذ الحملة من قبل فرق التفتيش بمناطق أماره دبي المختلفة خلال 45 يوماً في الفترة ما بين 15يوليو حتى 31 أغسطس الماضي.

سلامة الغذاء

وأوضح أنه تم التوجيه بتحسين ظروف التهوية في المؤسسات الغذائية سيئة التهوية وتحسين مستوى أنظمة التهوية الداخلية للمؤسسات الغذائية المستهدفة، مراعاة لسلامة العاملين من خلال توفير بيئة عمل ذات تهوية سليمة وصحية خاصة في فصل الصيف تساعدهم في الحفاظ على سلامة الغذاء، وتعزز من رضائهم وسعادتهم واستكمالاً لحملة العام الماضي قام فريق التفتيش الغذائي بتنفيذ حملة تستهدف جميع المؤسسات الغذائية ذات التهوية السيئة في جميع مناطق التفتيش بإمارة دبي.

وبين الطاهر أهمية سلامة الأغذية في جميع مراحل السلسلة الغذائية باعتبار أن التهوية الجيدة أحد المتطلبات الأساسية في المؤسسات الغذائية وسلامة الأغذية تعتمد على مبدأ «سلامة الأغذية مسؤولية مشتركة» بين ادارة سلامة الغذاء والمؤسسات الغذائية والمتعاملة مع الغذاء والمستهلكين، لافتاً إلى أنه لوحظ التحسن الكبير في المؤسسات الغذائية نتيجة للالتزام باشتراطات التهوية الجيدة، وتطبيق الإجراءات التصحيحية ونتيجة لتحسن التهوية بالمؤسسات الغذائية نالت الحملة على رضا وسعادة العاملين بالمؤسسات الغذائية بتنفيذ هذه المبادرة من قبل بلدية دبي.

متابعة

وأوضح أنه تم التوجيه بمتابعة المؤسسات التي في طور تحسين منظومة التهوية من قبل مفتشي القسم بالمناطق المختلفة، خلال زيارات المتابعة الميدانية، كما تمت التوصية والتوجيه بضرورة الاستمرارية في متابعة جميع المؤسسات الغذائية لتحسين منظومة التهوية من حيث المتابعة الدورية من قبل فرق التفتيش.

تحسن

أكد سلطان الطاهر أنه لوحظ تحسن كبير في تهوية المؤسسات الغذائية عن العام الماضي 2017 نتيجة التزامهم باشتراطات التهوية الجيدة، واستجابتهم للمفتشين عند تطبيق الإجراءات التصحيحية، ونالت الحملة رضا وسعادة العاملين بسبب تحسن التهوية بعد تنفيذ هذه المبادرة، وهذا يعزز الثقة مع البلدية، للتعزيز بثقافة سلامة الغذاء بالإمارة.