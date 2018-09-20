الاطلاع على سير العمل في المرحلة 4 لمجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

المصدر: دبي - البيان

اطلع سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي على تقدم سير العمل في مشروع المرحلة الرابعة، ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة 700 ميجاوات، والتي تعد أكبر مشروع استثماري للطاقة الشمسية المركّزة في العالم.

ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أهم المشاريع الداعمة لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، بقدرة إنتاجية تصل إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، وباستثمارات تبلغ 50 مليار درهم، حيث سيسهم من خلال مشاريعه في تسريع التحوّل نحو تبنّي واستخدام الطاقة الشمسية.

ورافق سعيد الطاير في زيارته الميدانية للمشروع كل من المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، والمهندس جمال الحمادي، نائب الرئيس- الطاقة النظيفة والمتنوعة، وعدد من مسؤولي الهيئة.

معايير

واستمع خلال الجولة لشروحات قدمها عبد الحميد المهيدب، المدير العام التنفيذي لشركة نور للطاقة -1 التي تضم كلاً من هيئة كهرباء ومياه دبي، وصندوق طريق الحرير المملوك من الحكومة الصينية، وشركة «أكوا باور» السعودية.

وتعد هذه المرحلة أكبر مشروع استثماري للطاقة الشمسية المركّزة في العالم، في موقع واحد، وفق نظام المنتج المستقل بطاقة إنتاجية تبلغ 700 ميجاوات من الكهرباء النظيفة.

وقد تميز هذا المشروع بتحقيق أرقام قياسية عالمية عدة، حيث سيتم بناء أطول برج لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم بارتفاع 260 متراً، وأكبر قدرة تخزينية للطاقة الشمسية على مستوى العالم لمدة 15 ساعة، ما سيسمح بإنتاج الطاقة على مدار 24 ساعة. وسيوفر المشروع الطاقة النظيفة لأكثر من 270 ألف مسكن في دبي، ويسهم في تخفيض أكثر من 1.4 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً.

وسيستخدم المشروع تقنيتين لإنتاج الطاقة النظيفة، الأولى هي منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميجاوات، وتقنية برج الطاقة الشمسية المركّزة بقدرة 100 ميجاوات، فيما ستصل المساحة إلى 43 كيلو متراً مربعاً. ووصلت الاستثمارات الإجمالية للمشروع الطموح إلى 14.2 مليار درهم، وبسعر تكلفة للطاقة بلغ 7.3 سنتات أميركية للكيلووات ساعة، وهو الأقل عالمياً.