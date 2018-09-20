استعراض التعاون مع كازاخستان

المصدر: أستانا - وام

استقبل دارخان كاليتايف وزير التنمية المجتمعية بجمهورية كازاخستان بمقر الوزارة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، حيث رحب الوزير بالسفير، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.

وبحث الجانبان أوجه التعاون بين البلدين والفعاليات الرئيسية التي يستضيفها البلدان في الفترة المقبلة كالدورة السادسة لزعماء الأديان العالمية والتقليدية التي ستعقد في شهر أكتوبر 2018 في أستانا والقمة العالمية للتسامح التي ستعقد في دبي، والتي تعد الأولى من نوعها لتعزيز التنوع والتعددية من خلال الابتكار.

وأكد سفير الدولة أن نموذج دولة الإمارات الناجح في مجال التسامح يعود إلى الرؤية الرشيدة لمؤسس وباني الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.