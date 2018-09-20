محاضرات وورش عمل للتعريف بجائزة غرس زايد

المصدر: عجمان - البيان

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد عام 2018 عام زايد، وفي إطار مبادرة جائزة غرس زايد التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة عجمان كمسابقة تشارك فيها إدارات شرطة عجمان كأفضل غرس زراعي يزرع في مباني ومرافق القيادة، عقدت لجنة جائزة غرس زايد بحضور الملازم أول محمد علي الشامسي وأعضاء اللجنة اجتماعاً تنسيقياً مع محمد الزعابي ناشط في مجال البيئة والزراعة والتشجير والحائز على عدة جوائز في هذا المجال.

وتم خلال الاجتماع بحث التعاون بين الجانبين لعقد محاضرات وورش عمل في الأيام المقبلة مع منسقين من موظفي الإدارات التابعة للقيادة العامة لشرطة عجمان لشرح آلية مشاركة إدارات شرطة عجمان في مسابقة غرس زايد من خلال أفضل غرس زراعي يغرس في مرافق ومباني القيادة العامة لشرطة عجمان، حيث سيتم اختيار الإدارات الفائزة من قبل لجنة تقييم جائزة غرس زايد وفق الشروط التي تم وضعها ومدى تطبيق إدارات شرطة عجمان لها.

وأكد الملازم أول محمد الشامسي أن الهدف من هذه المسابقة هو زيادة الرقعة الخضراء في مباني ومرافق القيادة وتحقيق الاستدامة البيئية وحرصاً من القيادة العامة لشرطة عجمان على ترسيخ مبادئ المغفور له الشيخ زايد التي تحث على الاهتمام في البيئة من خلال دعم الزراعة وزيادة المساحات الخضراء، داعياً مديري الإدارات والموظفين إلى المشاركة في المسابقة لما فيه من تجميل وعناية بمباني الشرطة.