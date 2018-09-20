جلسة نقاشية لموظفي «الموارد البشرية» في أبوظبي ضمن «قهوة مع المدير العام»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت هيئة الموارد البشرية في أبوظبي جلسة نقاشية بين المدير العام وعدد من الموظفين في دورتها الثانية في لقاء ودي عقد في المقر الرئيسي ضمن مبادرة «قهوة مع المدير العام»، بهدف تعزيز الشفافية والتواصل المباشر بين الإدارة العليا والموظفين.

وأشار عامر الحمادي المدير العام للهيئة بالإنابة في كلمته الترحيبية إلى أهمية تغيير المفاهيم تجاه العمل وطريقة أدائه للاستمتاع بالمهام المنوطة، كما تهتم الهيئة بإشراك وتفعيل دور الموظفين في المشاريع المسندة بالقطاعات واطلاعهم على الرؤية المؤسسية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز الانتماء الوظيفي. كما تطرق الحمادي إلى الدور الجوهري لإدارة الموارد البشرية في استقطاب الكفاءات الوظيفية وأصحاب الخبرة وتوفير احتياجات الموظفين وكافة الأمور التي تمس مصالحهم المهنية كونها من أولويات الهيئة في إسعاد موظفيها.

وأكد الحمادي ضرورة إطلاع وإشراك موظفي الهيئة بالخطة الاستراتيجية التي تنبثق عنها أولويات ومشاريع حيوية تحتاج إلى الفهم والدعم الكامل من الموظفين.

وأوصى بضرورة التحلي بالإيجابية والتفاؤل في العمل، وتبني مفاهيم وثقافة التميز المؤسسي، والعمل الدؤوب الموجه لخدمة الوطن والمواطن، وأشار إلى أن الفرصة متاحة لكل موظفي الهيئة للمشاركة في تنمية وتطوير أعمال ومشاريع الهيئة من خلال المهارات والأفكار التي يتميزون بها.

وتضمنت أجندة اللقاء عرضاً لفيديو قصير يلخص فيه أحد الكتب الأكثر مبيعاً وانتشاراً «The Magic of Thinking Big»، حيث يتناول الكتاب أسرار نجاح العلاقات على الصعيد المهني والشخصي، كما يوضح كيفية تحقيق السعادة للموظفين في بيئة العمل، والتي تؤدي التغييرات البسيطة فيها إلى نتائج كبيرة تنعكس على الأعمال اليومية.