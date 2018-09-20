«كهرباء الشارقة» تتعاون مع هولندا

المصدر: الشارقة - البيان

نفذت هيئة كهرباء ومياه الشارقة البرنامج التدريبي للمهندسين بالتعاون مع إحدى الشركات الهولندية (DNV.GL) في مجال التدريب لمدة ثلاثة أشهر بأكاديمية سيوا في الهيئة، حيث طرح البروفيسور بيتر فان دير من جامعة اندهوفن للتكنولوجيا سبع وحدات تغطي مختلف قطاعات محولات الكهرباء، والكابلات، وتصاميم الشبكات والمحطات الفرعية وعدد من الموضوعات والمشروعات المستقبلية.

مهارات

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن هذه الدورة تهدف لتنمية مهارات الكوادر البشرية وتطوير قدراتهم، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة لعام 2020 والتي تهدف للتعاون مع شركة (DNV.GL) ومراكز الأبحاث والجامعات وكبريات الشركات العالمية لتدريب الكوادر البشرية بالهيئة وفق أفضل المواصفات العالمية في مجال إدارة الطاقة والشبكات الذكية.