محمد بن زايد: علاقاتنا مع باكستان متينة ونتطلع لتطويرها

المصدر: أبوظبي - وام

أكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، متانة علاقات التعاون مع باكستان، متطلعاً سموه إلى تطوير هذه العلاقات على مختلف الصعد بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين وشعبيهما.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

محمد بن زايد مستقبلاً رئيس وزراء باكستان في مطار الرئاسة بأبوظبي

ورحّب سموه خلال جلسة المحادثات التي عقدها الجانبان في أبوظبي بزيارة رئيس الوزراء الباكستاني إلى الدولة، التي تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان الصديقة، معرباً عن ثقته بأن الزيارة ستعطي دفعاً قوياً لهذه العلاقات إلى نطاقات أوسع.

وجدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء تهانيه إلى عمران خان بتوليه مهام رئاسة مجلس الوزراء في باكستان الصديقة، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه ومسؤولياته الجديدة، معرباً عن تمنياته للشعب الباكستاني الصديق بدوام التقدم والنماء.

محمد بن زايد وعمران خان خلال اللقاء بحضور سيف ومنصور وحامد وعبدالله بن زايد

واستعرض الجانبان خلال المحادثات مجالات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف القطاعات والصعد بما يضمن تحقيق تطلعات البلدين وشعبيهما إلى آفاق أرحب وأشمل من التعاون والعمل المشترك، كما استعرضا التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ومجمل القضايا التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سياسة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الثابتة على ترسيخ قاعدة علاقاتها مع الدول الصديقة، التي تقوم على مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والتفاهم وخدمة المصالح المشتركة والعمل من أجل السلام والتنمية، وتعزيز قيم التعايش والتسامح على المستويين الإقليمي والعالمي.

محمد بن زايد وعمران خان وسيف ومنصور بن زايد

من جانبه أعرب رئيس وزراء باكستان عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، متمنياً مزيداً من التقدم لمسيرة نهضتها الحضارية الشاملة.

وأكّد حرص بلاده على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك مع دولة الإمارات بما يضمن مصالح البلدين والشعبين على مختلف الصعد.

وأكّد الجانبان في ختام محادثاتهما حرصهما المشترك على تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات كافة بما يعزز العلاقات والشراكات الثنائية التي تخدم التنمية والتقدم والازدهار في البلدين.

وشددا على أهمية مضاعفة جهود المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتعايش المشترك لدول المنطقة وشعوبها، منددين بالتطرف والعنف والإرهاب بأشكاله وصوره كافة.

عمران خان مصافحاً خليفة بن طحنون

حضر اللقاء الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وحمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية.

عمران خان ومنصور وعبدالله بن زايد

عمران خان وسيف ومنصور وحامد بن زايد

فيما حضره من الجانب الباكستاني مخدوم شاه قريشي وزير شؤون الخارجية، وأسد عمر وزير المالية، وشودي فواد حسين وزير الإعلام والإذاعة، وعبد الرزاق داود مستشار لرئيس الوزراء لشؤون التجارة، ومعظم أحمد خان سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة.

وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة عشاء تكريماً لضيف البلاد والوفد المرافق.

وقد غادر عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية البلاد، حيث كان في وداعه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكان عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة قد وصل إلى البلاد أمس في زيارة رسمية للدولة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في استقبال رئيس وزراء باكستان والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.

وصافح رئيس وزراء باكستان كبار مستقبليه من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين الذين رحبوا بزيارته للدولة.. فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الوزراء وكبار المسؤولين في الوفد المرافق لرئيس الوزراء الباكستاني.

عمران خان مصافحاً حمد الزعابي

ومصافحاً زكي نسيبة

رئيس وزراء باكستان مصافحاً عبيد الطاير بحضور أحمد الزعابي

كما كان في الاستقبال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، وعلى بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وحمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية.

جانب من الوفد الباكستاني

خليفة بن طحنون وزكي نسيبة وحمد الزعابي

كما يرافق رئيس وزراء باكستان وفد يضم مخدوم شاه قريشي وزير شؤون الخارجية، وأسد عمر وزير المالية، وشودي فواد حسين وزير الإعلام والإذاعة، وعبد الرزاق داود مستشار لرئيس الوزراء لشؤون التجارة، والفريق نويد مختار مدير عام وكالة الاستخبارات، وتهمينه جنجوعه وكيلة وزارة الخارجية الباكستانية، ومعظم أحمد خان سفير باكستان لدى الدولة.