بلدية عجمان تكرّم لجنة عام الخير

المصدر: عجمان - البيان

كرم عبد الرحمن محمد النعيمي المدير العام لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، خلال حفل أقيم أول من أمس في مركز عجمان x التابع للدائرة رئيس اللجنة العليا لمبادرات عام الخير 2017 في الدائرة، إضافة إلى تكريمه للرعاة والشركاء الاستراتيجيين، الذين أسهموا في نجاح 25 مبادرة خيرية، تم تنفيذها بضمن مبادرات عام الخير العام الماضي لدورهم الوطني الخيري في إعطاء صورة مشرقة عن الدائرة.

وأكد النعيمي أن اللجنة نجحت في مهامها الخيرية، وعملت على تنفيذ بتوجيهات القيادة الرشيدة، وتحقيقاً لرؤية الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية وحرصه على دعم كال الجهود الخيرية المبذولة، التي تعزز المسؤولية المجتمعية التي تتبناها الدائرة، مبيناً أن اللجنة أثبتت كفاءتها وجدارتها في البذل والعطاء لمساعدة المحتاجين.

واعتبر المدير العام للدائرة أن نجاح فريق عام الخير2017 من موظفي الدائرة ورعاتها إنما يعكس حبهم لعمل الخير وتفانيهم في خدمة أهلهم.