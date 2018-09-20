655 ألف إجراء موارد بشرية عبر نظام «بياناتي» في 8 أشهر

المصدر: أبوظبي ـ وام

نفذت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية 655 ألف إجراء موارد بشرية إلكترونياً في الوزارات والجهات الاتحادية عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي» وذلك منذ بداية العام الجاري وحتى أول سبتمبر الجاري.

وأوضحت شيماء العوضي مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة أن من بين عدد معاملات وإجراءات الموارد البشرية التي نفذها موظفو الوزارات والجهات الاتحادية ومسؤولو إدارات الموارد البشرية في تلك الجهات منذ بداية العام 2018 وحتى مطلع سبتمبر الجاري عبر نظام «بياناتي» 557 ألف إجراء خدمة ذاتية.

وذكرت أن موظفي الحكومة الاتحادية أجروا 38 ألف تحديث للبيانات الشخصية و11 ألف إجراء لعرض وتحديث تفاصيل المؤهل العلمي للموظف.

ونوهت شيماء العوضي إلى أن 62 وزارة وجهة اتحادية تنضوي تحت مظلة نظام «بياناتي» الذي أطلقته الهيئة رسمياً على مستوى الحكومة الاتحادية في العام 2012 بالتعاون مع وزارة المالية.

أتمتة

وقالت: إن نظام «بياناتي» يساعد على أتمتة جميع إجراءات الموارد البشرية والأجور والرواتب في الوزارات والجهات الاتحادية منذ تعيين الموظف وحتى تقاعده ويرتقي بأداء الموارد البشرية استناداً إلى المفاهيم الحديثة والمعايير العالمية، ويؤسس لقاعدة بيانات موحدة للحكومة الاتحادية، تعكس واقعها، وتدعم متخذي القرار وتساعد في عمليات التخطيط.

وأشارت إلى أن نظام «بياناتي» يقدم العديد من الخدمات لموظفي الحكومة الاتحادية إذ يضمن صرف رواتبهم من خلال نظام موحد ويمكنهم من إتمام جميع إجراءات الموارد البشرية، من خلال بوابة الخدمة الذاتية المخصصة لكل موظف، فضلاً عن أنه يسرع أخذ الموافقات الإلكترونية على بعض إجراءات الموارد البشرية.

وأضافت: إن الخدمة الذاتية تعتبر واحدة من أهم خدمات النظام إذ تُمكن موظفي الحكومة الاتحادية من إتمام ومتابعة إجراءات الموارد البشرية الخاصة بهم ذاتياً، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تسهيل خدمات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية.