خط ساخن لسعادة المتعاملين في «الفجيرة للموارد الطبيعية» قريباً

المصدر: الفجيرة - البيان

أكدت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أنها بصدد إطلاق خدمة (الخط الساخن)، ويأتي ذلك إيماناً من المؤسسة بأهمية الدور الذي تقوم به تجاه المتعاملين من خلال تقديم جميع الخدمات الملائمة لهم.

وتعتبر هذه الخدمة تعزيزاً لرضا المتعاملين من خلال الرد على جميع التساؤلات والاستفسارات التي ترد إليها واستقبال الشكاوى والعمل على حلها من خلال خدمة (الخط الساخن).

وقال المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة: إن الخدمة تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المؤسسة لإيجاد آلية متطورة للتواصل الفعّال مع المتعاملين وأفراد المجتمع كافة بمستوى عالٍ من الكفاءة والجودة. وفي إطار الحرص الذي توليه على تفعيل طرق التواصل مع المتعاملين وخدمتهم بما يلزم في أقصى سرعة وتحقيق القيمة الأعلى والأفضل التي تلبي احتياجات العملاء وتفوق توقعاتهم.

إجراءات

وأشار قاسم إلى أهمية الخط الساخن في تبسيط الإجراءات والتواصل السهل بين مقدمي الخدمة ومتلقيها بشكل مباشر، مضيفاً أنّ الخدمة الجديدة تعد خطوة استراتيجية مهمة للمؤسسة، والتي من ضمن أهدافها التواصل الفعال مع المتعاملين وفئات المجتمع كافة، وذلك عن طريق مختلف الوسائل المتاحة عبر تقديم خدمات الرد على الاستفسارات مباشرة.